13 выпускников в Ростовской области стали двухсотбалльниками по результатам ЕГЭ

В Ростовской области стали известны результаты основного периода ЕГЭ, к этому моменту высшие баллы сразу по двум предметам получили 13 выпускников. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
— Еще пять ребят получили максимальные баллы по двум предметам. По итогу в регионе 166 работ написаны на максимальные баллы, а 13 участников стали двухсотбалльниками, — сообщил Игорь Гуськов.
Напомним, резервные сроки основного периода проходили с 13 по 21 июня. Всего за это время свои знания продемонстрировали больше 2,5 тысячи человек.
Еще 31 работу в итоге оценили на 100 баллов: 15 участников ЕГЭ оказались лучшими по истории, восемь — по русскому языку, три — по математике профильного уровня, а также литературе и два — по химии.
Добавим, говорить об окончательных результатах ЕГЭ можно будет только после пересдач. Юноши и девушки сейчас имеют право переписать заново один из нескольких предметов. Эту возможность впервые предоставили по инициативе президента Владимира Путина.
Пересдачи состоятся 4 и 5 июля, ожидается участие более 2800 человек.