Dj Smash, Ольга Серябкина и RASA выступят на «Волгоград Арене» 13 июля

Перед матчем за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар» 13 июля 2024 года на «Волгоград Арене» пройдет большое праздничное открытие. На стадионе для болельщиков выступят звезды шоу-бизнеса Dj Smash и Ольга Серябкина, которые только недавно зажигали на День молодежи в Волгограде, а также исполнители «Пчеловода» группа RASA.
Такую развлекательную программу в день матча Суперкубка России 13 июля на «Волгоград Арене» анонсировал Российский футбольный союз.
— Номер-открытие будет включать выступление дуэта RASA и танцевальный флешмоб на поле с участием 400 танцоров в сопровождении пиротехнического шоу, — сообщает ТАСС.
Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» 13 июля 2024 начнется в 20.30. На стадионе «Волгоград Арена» ожидается аншлаг. Билеты на игру чемпиона и вице-чемпиона России разлетаются быстро. В наличии остались проходки от 800 рублей до 8000 тысяч рублей на VIP-трибуну.