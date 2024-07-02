Dj Smash, Ольга Серябкина и RASA выступят на «Волгоград Арене» 13 июля

Перед матчем за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар» 13 июля 2024 года на «Волгоград Арене» пройдет большое праздничное открытие. На стадионе для болельщиков выступят звезды шоу-бизнеса Dj Smash и Ольга Серябкина, которые только недавно зажигали на День молодежи в Волгограде, а также исполнители «Пчеловода» группа RASA.