На трех пляжах в Калининградской области запретили отдыхать и купаться

В Калининградской области нашли три места, где опасно купаться. Несоответствие гигиенических нормативов по микробиологическим показателям выявлено на пляже озера Лангер в Багратионовске, пляже реки Тыльжа в Советске и пляже на Полесском канале в Полесске. Об этом сообщает регионарный Роспортебнадзор.
Отмечается, что купание в этих водоемах органами местного самоуправления уже запрещено.
Всего с начала сезона специалистами Роспортебнадзора исследовано 373 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. Мониторинг продолжится.