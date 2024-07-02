На трех пляжах в Калининградской области запретили отдыхать и купаться

В Калининградской области нашли три места, где опасно купаться. Несоответствие гигиенических нормативов по микробиологическим показателям выявлено на пляже озера Лангер в Багратионовске, пляже реки Тыльжа в Советске и пляже на Полесском канале в Полесске. Об этом сообщает регионарный Роспортебнадзор.