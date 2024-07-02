МОК: 11 белорусских спортсменов подтвердили участие в Олимпиаде

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Международный олимпийский комитет опубликовал обновленный перечень индивидуальных нейтральных спортсменов, которые примут участие на Олимпиаду в Париж.
По состоянию на 1 июля от белорусов условия МОК приняли и подтвердили участие 11 спортсменов.
Так, в велосипедном спорте выступит Анна Терех, в прыжках на батуте — Иван Литвинович и Виолетта Бордиловская. Тяжелоатлеты Евгений Тихонцов и Сюзанна Володько также поборются за медали.
Абубакар Хаслаханов поспорит за награды в греко-римской борьбе, в академической гребле покорить олимпийский пьедестал попытаются Евгений Золотой и Татьяна Климович. В стрельбе выступят Дарья Чуприс и Александра Петрова. Виктория Азаренко попытается стать олимпийской чемпионкой в теннисе.
Пока свои ответы не дали гребцы на байдарках и каноэ Владислав Кравец и Юлия Трушкина. Не отклонила свое приглашение пока и теннисистка Арина Соболенко.
Атлетов из Беларуси и России ранее допустили к участию в летних Олимпийских играх во Франции, однако выступать они будут в нейтральном статусе. Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.