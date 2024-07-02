Мошенники создали дубляжи аккаунтов воронежских чиновников

Так, с 29 июня сотрудникам различных структурных подразделений городской администрации приходят сообщения от имени полномочного представителя в Гордуме Ивана Панченко, которые он не рассылал. Они идут с поддельного аккаунта уже несколько дней. Причем, официальный аккаунт господина Панченко не взломан и продолжает функционировать.
В мэрии отметили, что первый случай создания дубликата аккаунта чиновников был зафиксирован 4 сентября. Мошенники берут фотографии реального человека из открытых источников и, используя имя и прочую информацию, указанную в настоящем аккаунте, начинают рассылать сообщения с неадекватными просьбами и требованиями. Чаще всего «жертвами» выбирают чиновников почтенного возраста.
К слову, муниципальные служащие оказались довольно бдительными и о сомнительных сообщениях сначала сообщают руководству, прежде, чем вступить в диалог. В мэрии призвали горожан не поддаваться на провокации, быть внимательными и скептически настроенными.
— Сведения о новом способе информационной войны доведены до всех структурных подразделений и подведомственных организаций, — сообщили в городской администрации.