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Мошенники создали дубляжи аккаунтов воронежских чиновников

В Воронеже мошенники создают фейковые аккаунты чиновников в популярных мессенджерах и рассылают с них сомнительные сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 2 июля.

Так, с 29 июня сотрудникам различных структурных подразделений городской администрации приходят сообщения от имени полномочного представителя в Гордуме Ивана Панченко, которые он не рассылал. Они идут с поддельного аккаунта уже несколько дней. Причем, официальный аккаунт господина Панченко не взломан и продолжает функционировать.

В мэрии отметили, что первый случай создания дубликата аккаунта чиновников был зафиксирован 4 сентября. Мошенники берут фотографии реального человека из открытых источников и, используя имя и прочую информацию, указанную в настоящем аккаунте, начинают рассылать сообщения с неадекватными просьбами и требованиями. Чаще всего «жертвами» выбирают чиновников почтенного возраста.

К слову, муниципальные служащие оказались довольно бдительными и о сомнительных сообщениях сначала сообщают руководству, прежде, чем вступить в диалог. В мэрии призвали горожан не поддаваться на провокации, быть внимательными и скептически настроенными.

— Сведения о новом способе информационной войны доведены до всех структурных подразделений и подведомственных организаций, — сообщили в городской администрации.

Интернет