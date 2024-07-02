Мошенники создали дубляжи аккаунтов воронежских чиновников

Так, с 29 июня сотрудникам различных структурных подразделений городской администрации приходят сообщения от имени полномочного представителя в Гордуме Ивана Панченко, которые он не рассылал. Они идут с поддельного аккаунта уже несколько дней. Причем, официальный аккаунт господина Панченко не взломан и продолжает функционировать.