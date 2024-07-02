За выгул собак без намордника в Башкирии теперь можно получить штраф до 30 тыс. рублей

В документе говорится о запрете выгула и перемещения без поводка (или с поводком длиной более метра), ошейника и намордника в общественных местах (за исключение специально отведенных территорий) собак, которые способных представлять опасность для окружающих. Речь идет о четвероногих, чей рост больше 30 сантиметров в холке, и не собаках-поводырях.