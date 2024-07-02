За выгул собак без намордника в Башкирии теперь можно получить штраф до 30 тыс. рублей

В Башкирии выгул собак без намордника теперь грозит штрафом до 30 тысяч рублей. Соответствующий закон был опубликован официальном интернет-портале правовой информации республики.
В документе говорится о запрете выгула и перемещения без поводка (или с поводком длиной более метра), ошейника и намордника в общественных местах (за исключение специально отведенных территорий) собак, которые способных представлять опасность для окружающих. Речь идет о четвероногих, чей рост больше 30 сантиметров в холке, и не собаках-поводырях.
Также закон запрещает выгуливать собак тем, кому еще не исполнилось 14 лет, а также выгуливать более двух потенциально опасных собак одному сопровождающему, независимо от местонахождения.
За нарушения грозят штрафы в размере четырех-пяти тысяч рублей — для граждан, 10−15 тысяч — для должностных лиц, 20−30 тысяч — для юрлиц.
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