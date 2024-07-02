Хоккейную коробку установят на площадке на улице Суворова Новинского сельсовета

Хоккейную коробку установят на территории на улице Суворова ЖК «Окский берег» Новинского сельсовета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Подрядчик на данный момент готовит площадку под будущие работы. Об этом сообщили в администрации Приокского района Нижнего Новгорода.
Сейчас на участке ведется укладка подготовительных слоев под асфальтировку из щебня и песка и устройство 1200 погонных метров бортового камня. По словам руководителя территориального отдела Новинского сельсовета Яна Колясникова, уже сейчас можно увидеть, как будут проходить дорожки и где появятся игровые зоны.
Он также добавил, что на территории ЖК «Окский берег» установят малые архитектурные формы, а также посадят деревья, кустарники и уложат газон. Благоустройство планируется завершить к концу лета.