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Хоккейную коробку установят на площадке на улице Суворова Новинского сельсовета

Она появится там по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Хоккейную коробку установят на территории на улице Суворова ЖК «Окский берег» Новинского сельсовета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Подрядчик на данный момент готовит площадку под будущие работы. Об этом сообщили в администрации Приокского района Нижнего Новгорода.

Сейчас на участке ведется укладка подготовительных слоев под асфальтировку из щебня и песка и устройство 1200 погонных метров бортового камня. По словам руководителя территориального отдела Новинского сельсовета Яна Колясникова, уже сейчас можно увидеть, как будут проходить дорожки и где появятся игровые зоны.

«По проекту здесь уложат тротуары из брусчатки и организуют асфальтированную велодорожку площадью около 220 кв. метров. На площадке для выгула и дрессировки собак запланировано песчаное покрытие, на детских и других спортивных площадках — резиновое. На участках для игры в баскетбол будет выполнена разметка. Параллельно с работами по благоустройству идет прокладка сетей уличного освещения», — отметил Ян Колясников.

Он также добавил, что на территории ЖК «Окский берег» установят малые архитектурные формы, а также посадят деревья, кустарники и уложат газон. Благоустройство планируется завершить к концу лета.