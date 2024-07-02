В Молдавии заявили о крупнейшей волне эмиграции

КИШИНЕВ, 2 июл — РИА Новости. Молдавия за последние три года столкнулась с самой крупной волной эмиграции с момента обретения республикой независимости, а виной всему неустойчивая социально-экономическая ситуация, считает депутат парламента Александр Нестеровский.
Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ сообщил, что последние три года в Молдавии фиксируется самый низкий прирост населения в истории страны, а последний раз столь малое число рожденных в чуть более 27 тысяч детей регистрировалось 180 лет назад.
«За последние три года Молдавию покинули более 168 тысяч молдаван — это самая крупная волна эмиграции со времен обретения независимости. Причина этого массового исхода — неустойчивая социально-экономическая ситуация и отсутствие перспектив».
По его словам, власти не справляются со своими обязанностями. Жители страны устали от низких зарплат, коррупции, недостатка рабочих мест и элементарных условий для нормальной жизни.
«Вместо того чтобы создавать условия для достойной жизни в нашей стране, правительство игнорирует эти проблемы, погружаясь в политические игры и личные интересы. Страна теряет своих лучших людей, а вместе с ними — надежду на будущее», — добавляет депутат.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.