Ремонт тротуаров, проездов и парковочной зоны на Мечникова проходит по обращениям нижегородцев

Ремонт тротуаров, проездов и парковочной зоны на улице Мечникова от дома № 41 по улице Чаадаева до дома № 67 по улице Мечникова проходит в Московском районе по поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, сообщил глава Московского района Владимир Кропотин.

«Территория была сильно изношена, асфальтовое покрытие находилось в ненадлежащем состоянии, по этой дороге родители приводят и привозят детишек в дошкольное учреждение № 390. Поэтому глава города поручил привести данный участок в порядок», — рассказал Владимир Кропотин, дополнив, что на дорожной части будет заменен асфальт на площади 6400 кв. метров и уложен 1145 пог. метров дорожных бортовых камней, а также восстановлены две искусственные неровности. «В настоящий момент подрядная организация установила 713 пог. метров тротуарных камней и заканчивает асфальтировку тротуаров на площади 1200 кв. метров», — сообщил он.