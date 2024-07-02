Ремонт тротуаров, проездов и парковочной зоны на Мечникова проходит по обращениям нижегородцев

Ремонт тротуаров, проездов и парковочной зоны на улице Мечникова от дома № 41 по улице Чаадаева до дома № 67 по улице Мечникова проходит в Московском районе по поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, сообщил глава Московского района Владимир Кропотин.
По словам руководителя района, нижегородцы просили обустроить этот участок.
«Территория была сильно изношена, асфальтовое покрытие находилось в ненадлежащем состоянии, по этой дороге родители приводят и привозят детишек в дошкольное учреждение № 390. Поэтому глава города поручил привести данный участок в порядок», — рассказал Владимир Кропотин, дополнив, что на дорожной части будет заменен асфальт на площади 6400 кв. метров и уложен 1145 пог. метров дорожных бортовых камней, а также восстановлены две искусственные неровности. «В настоящий момент подрядная организация установила 713 пог. метров тротуарных камней и заканчивает асфальтировку тротуаров на площади 1200 кв. метров», — сообщил он.
В районной администрации также отметили, что в 2024 году в Московском районе в рамках ямочного ремонта отремонтировали около 13 тысяч кв. метров дорог.