Цены на газ в Башкирии в этом месяце стали выше

В Башкирии тарифы на газ выросли на 11,2%. С 1 июля стоимость голубого топлива увеличили с 8,54 до 9,50 рубля за кубометр. Такие тарифы установил Государственный комитет республики по тарифам.
Уточняется, что такие же расценки будут действовать и для нагрева воды газовыми водонагревателями в домах без центрального горячего водоснабжения.
Одной из причин роста цен называется потребность поддерживать стабильную работу газовой инфраструктуры и бесперебойной подачи энергоресурса в дома жителей Башкирии.