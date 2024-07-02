На Дзержинской ТЭЦ применили уникальную технологию для модернизации опорно-упорного подшипника газовой турбины

Масса ротора газовой турбины составляет десятки тонн, он вращается с частотой 3000 оборотов в минуту, поэтому антифрикционным свойствам материала колодок упорно-опорного подшипника предъявляются высокие требования. Традиционно они изготавливаются из баббита. Полимерный материал на подшипниках турбин большой мощности использован для этого впервые в отечественной практике. После монтажа и наладки модифицированных колодок газовая турбина испытывалась в течение 48 часов по всему диапазону нагрузок.