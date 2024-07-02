Фестиваль «Россыпь талантов» проходит в Тонкинском округе

Немного жаль, что словосочетание «Россыпь талантов» не имеет отношения к названию речки Уста. А может все-таки имеет? Тем более, что протекает она совсем рядом, в 2−3 километрах от Старых краев. Вот она какая — почти в самых своих истоках. Здесь Уста течет по границе Кировской и Нижегородской областей и соединяет как районы, так и людей, которые из поколения в поколение бережно передают национальные обычаи и традиции. (0+).