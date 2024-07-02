Фестиваль «Россыпь талантов» проходит в Тонкинском округе

Если верить Википедии, деревня Старые Краи в Тонкинском округе совсем не старая. Ей всего-то около 150 лет. Как бы не так! На самом деле ее история уходит далеко в прошлое.
Юрий Удалов — председатель Совета депутатов Тонкинского муниципального округа:
Наверно, так бы тихо и доживали свой век Старые Краи, если бы не Сергей Петров. Этот человек всей душой радеет за сохранение марийской культуры в провинции.
Сергей Петров — организатор фестиваля:
Пожалуй, самый яркий из них имеет название «Россыпь талантов». Это межрегиональный фестиваль самодеятельных творческих коллективов. В Старые Краи со своими фольклорными номерами съезжаются талантливейшие люди из Кировской, Нижегородской областей и республики Марий Эл.
Почти 40 лет сюда тянет Вячеслава Тёркина, самобытного артиста и, к тому же ещё председателя национальной культурной автономии марийцев Тоншаевского района. Уж он-то понимает, что означает в переводе с марийского «Устылак чинчешер».
Вячеслав Тёркин — председатель национальной культурной автономии марийцев Тоншаевского округа:
Немного жаль, что словосочетание «Россыпь талантов» не имеет отношения к названию речки Уста. А может все-таки имеет? Тем более, что протекает она совсем рядом, в 2−3 километрах от Старых краев. Вот она какая — почти в самых своих истоках. Здесь Уста течет по границе Кировской и Нижегородской областей и соединяет как районы, так и людей, которые из поколения в поколение бережно передают национальные обычаи и традиции. (0+).