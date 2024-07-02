Маргарита Симоньян призналась, зачем приезжала в Екатеринбург

«Отсняла все, что нужно для проекта “Россия-матушка”, погрызла посикунчики, погуляла по Вайнера, посидела у пруда с Тиграном [Кеосаяном, своим супругом и известным режиссером] и с нашими мамами и нашла место, где был дом моего отца. Там теперь многоэтажка», — написала медиаменеджер в своем телеграм-канале.