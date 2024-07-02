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Маргарита Симоньян призналась, зачем приезжала в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля, ФедералПресс. Главный редактор международного информационного агентства Russia Today Маргарита Симоньян рассказала, зачем приезжала в Екатеринбург. Она решила посетить малую Родину своего отца.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Отсняла все, что нужно для проекта “Россия-матушка”, погрызла посикунчики, погуляла по Вайнера, посидела у пруда с Тиграном [Кеосаяном, своим супругом и известным режиссером] и с нашими мамами и нашла место, где был дом моего отца. Там теперь многоэтажка», — написала медиаменеджер в своем телеграм-канале.

Она передала низкий поклон митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению, отцу Максиму (Миняйло) и выразила восторг от посещения Храма-на-Крови, который воздвигнут на месте расстрела семьи последнего российского императора. Кроме того, Маргарита Симоньян поблагодарила всех екатеринбуржцев за теплый прием.

Как писал «ФедералПресс», медиаменеджера видели на улице Вайнера — гостья осмотрела знаменитый медиа-экран. О своих впечатлениях от встречи со звездой российской журналистики написал митрополит Евгений.