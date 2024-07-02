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Гроза не покинет Петербург 3 июля

Жителей Северной столицы предупредили об очередном ухудшении погодных условий.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 65% 764 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

В Петербурге 3 июля будет рваная погода. МЧС предупредило, что в Северной столице вновь пройдет гроза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В городе на Неве ожидаются мощные ливни. Будет задувать сильный ветер. Во время непогоды лучше находиться дома. Во время сильного ветра не стоит передвигаться под деревьями и баннерами.

Напомним, что два человека стали жертвами штормового ветра в Петербурге. 1 июля на проспекте Юрия Гагарина дерево упало на 36-летнюю женщину, которая скончалась на месте от полученных травм. В тот же день в Красногвардейском районе дерево упало на 11-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он тоже ушел из жизни.