Гроза не покинет Петербург 3 июля

Напомним, что два человека стали жертвами штормового ветра в Петербурге. 1 июля на проспекте Юрия Гагарина дерево упало на 36-летнюю женщину, которая скончалась на месте от полученных травм. В тот же день в Красногвардейском районе дерево упало на 11-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он тоже ушел из жизни.