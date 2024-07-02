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До конца месяца в Уфе частично ограничили движение по улице 50 лет СССР и проспекту Салавата Юлаева

В Уфе до 30 июля закрыли участки улицы 50 лет СССР и проспекта Салавата Юлаева.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе до конца месяца закрыли участки улицы 50 лет СССР и проспекта Салавата Юлаева. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Частичное ограничение движения было введено в связи с установкой архитектурной подсветки на путепроводе.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии учитывать ограничения и рекомендуют заранее планировать свой маршрут.

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