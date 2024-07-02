Начался набор студентов в магистратуру ННГАСУ на корпоративную кафедру Минграда и Минстроя

В этом году на корпоративной кафедре открыто семь бюджетных мест и десять мест по целевому обучению, предусматривающему трудоустройство в Минграде Нижегородской области либо в подведомственном учреждении. Учебный процесс, как и по всем магистерским направлениям, длится два года.