Начался набор студентов в магистратуру ННГАСУ на корпоративную кафедру Минграда и Минстроя

Начался набор студентов в магистратуру Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета на корпоративную кафедру Минграда и Минстроя Нижегородской области. Это вторая приемная кампания по направлению «Управление градостроительным развитием территорий». Презентация новой магистерской программы состоялась в прошлом году. Первые студенты уже сдали экзамены после года обучения и теперь совмещают учебу с работой по специальности.
Образовательная программа позволяет готовить квалифицированных специалистов в области градостроительной деятельности для государственных организаций региона.
В основе образовательной программы — междисциплинарный подход, чтобы учащиеся смогли получить необходимые знания в разных областях. Будущие специалисты учатся оценивать инженерные, экологические, транспортные, социальные аспекты при проектировании городских территорий, а также приобретают навыки по управлению градостроительными процессами. Профильные предметы преподают сотрудники и руководители Минграда и Института развития агломерации Нижегородской области, поэтому большая часть учебных занятий основа на реальном опыте. Среди дисциплин, которые осваивают студенты, — архитектурное проектирование общественных пространств; геоинформационные технологии в градостроительной деятельности; градостроительная экология и природные ресурсы региона; социальная инфраструктура и демографические основы градостроительного планирования. Таким образом, магистерская программа полностью адаптирована к будущей работе молодых людей.
В этом году на корпоративной кафедре открыто семь бюджетных мест и десять мест по целевому обучению, предусматривающему трудоустройство в Минграде Нижегородской области либо в подведомственном учреждении. Учебный процесс, как и по всем магистерским направлениям, длится два года.