Жюри выбрало 16 участниц конкурса красоты «Мисс Екатеринбург — 2024»

— Мисс Екатеринбург — один из немногих подобных конкурсов в стране, который проходит при решающем участии администрации города. Нам кажется, что идея преобразования и социального лифта, которая чаще всего случается с участницами Мисс Екатеринбург, очень нужна и важна, — рассказал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.