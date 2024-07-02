Жюри выбрало 16 участниц конкурса красоты «Мисс Екатеринбург — 2024»

В Екатеринбурге состоялся кастинг на общегородской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург — 2024». По его итогам члены жюри выбрали 16 участниц. Об этом сообщили в пресс-службе компании-организатора конкурса.
— Мисс Екатеринбург — один из немногих подобных конкурсов в стране, который проходит при решающем участии администрации города. Нам кажется, что идея преобразования и социального лифта, которая чаще всего случается с участницами Мисс Екатеринбург, очень нужна и важна, — рассказал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.
Отмечается, что Илья Марков стал председателем коллегии, отбирающей конкурсанток. На кастинге у девушек проверяли общую эрудицию, начитанность и уровень культуры, а также другие важные качества, ценные для будущей Мисс Екатеринбург.
По словам генеральный продюсера конкурса Веры Белоус, организаторы ищут лицо города: красивую, молодую, интеллектуально развитую, с широким кругозором и прекрасной душой девушку. Это не конкурс моделей, победительницей станет та девушка, которая будет разделять ценности Екатеринбурга, и которая будет похожа на него.