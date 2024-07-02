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Нижегородцам подсказали простые правила спасения от жары

От воздействия прямых солнечных лучей спасут легкие головные уборы.

Нижегородцам подсказали простые правила спасения от жары. Рекомендациями делится управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, что на первой неделе июля синоптики обещают жару до +35 градусов. По словам директора городского управления ГОЧС Михаила Баранова, послеполуденные часы в жаркие дни самые опасные. Особенно избегать перегревания важно людям в возрасте, с лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы не получить тепловой или солнечный удар, лучше ограничить пребывание на улице. А еще:

— нужно пить больше воды, избегая кофе, газировку и алкоголь;

— есть больше овощей и фруктов, отказавшись от жирной и острой пищи;

— выбирать легкую светлую одежду из натуральных тканей, не забывать о головных уборах и солнцезащитных очках;

— избегать интенсивных физических нагрузок;

— не нырять в воду резко, чтобы не подвергаться перепаду температур.

Если появятся слабость, головокружение и тошнота, стоит обратиться за помощью к врачу.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, как спасаются от жары обитатели зоопарка «Лимпопо».