Нижегородцам подсказали простые правила спасения от жары. Рекомендациями делится управление ГОЧС Нижнего Новгорода.
Напомним, что на первой неделе июля синоптики обещают жару до +35 градусов. По словам директора городского управления ГОЧС Михаила Баранова, послеполуденные часы в жаркие дни самые опасные. Особенно избегать перегревания важно людям в возрасте, с лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Чтобы не получить тепловой или солнечный удар, лучше ограничить пребывание на улице. А еще:
— нужно пить больше воды, избегая кофе, газировку и алкоголь;
— есть больше овощей и фруктов, отказавшись от жирной и острой пищи;
— выбирать легкую светлую одежду из натуральных тканей, не забывать о головных уборах и солнцезащитных очках;
— избегать интенсивных физических нагрузок;
— не нырять в воду резко, чтобы не подвергаться перепаду температур.
Если появятся слабость, головокружение и тошнота, стоит обратиться за помощью к врачу.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, как спасаются от жары обитатели зоопарка «Лимпопо».