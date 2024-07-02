Нижегородцам подсказали простые правила спасения от жары

Напомним, что на первой неделе июля синоптики обещают жару до +35 градусов. По словам директора городского управления ГОЧС Михаила Баранова, послеполуденные часы в жаркие дни самые опасные. Особенно избегать перегревания важно людям в возрасте, с лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.