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Спасают город от опасности: казанцы сообщают о неисправных ливневках

Прогнозируют грозы, и жители столицы РТ переживают, справится ли ливневая канализацию.

Источник: РИА "Новости"

Сильные дожди — испытание для казанских ливневок, особенно в центре города. Как сообщить службам благоустройства, если возле дома или работы ливневая канализация работает плохо, рассказали в мэрии.

Оставить обращение на эту тему можно по телефону диспетчерской службы (843)555−07−96. Как отметили в комитете внешнего благоустройства, часто благодаря бдительности горожан удается предотвратить опасные ситуации на дорогах. С начала года в МУП «Городское благоустройство» прочистили больше 2,6 км ливневой канализации, отремонтировали 89 колодцев и восстановили асфальт на 26 участках.