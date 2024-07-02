Спасают город от опасности: казанцы сообщают о неисправных ливневках

Оставить обращение на эту тему можно по телефону диспетчерской службы (843)555−07−96. Как отметили в комитете внешнего благоустройства, часто благодаря бдительности горожан удается предотвратить опасные ситуации на дорогах. С начала года в МУП «Городское благоустройство» прочистили больше 2,6 км ливневой канализации, отремонтировали 89 колодцев и восстановили асфальт на 26 участках.