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Нижегородские ветераны пограничники встретили 22 июня в Брестской крепости

На международный исторический форум «Память без границ» их пригласило руководство пограничной службы Республики Беларусь.

Нижегородская делегация состояла из представителей общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник» имени генерала армии В. А. Матросова и школьников, победивших в школьных патриотических конкурсах, сообщили агентству в ветеранской организации.

Как рассказали в «Нижегородском пограничнике», традиционный выезд в Брестскую крепость по приглашению Государственного пограничного комитета Республики Беларусь состоялся уже в пятый раз. На сей раз он стал частью проекта «Память в сердце, память на века — верность традициям Пограничной службы ФСБ России», получившего грантовую поддержку правительства Нижегородской области.

Целью проекта является привлечение широких масс молодежи к вступлению в ряды военно-патриотических клубов (ВПК) и дальнейшей службе в погранвойсках.

На первом этапе 1—15 июня ветераны проводили для членов ВПК уроки мужества, демонстрировали документальные фильмы, рассказывали об истории защиты государственной границы в начале Великой Отечественной войны, в том числе, на примере героической защиты Брестской крепости. Потом на конкурсной основе отобрали достойных молодых людей для поездки в Брестскую крепость-Герой на памятные мероприятия 21−22 июня, посвященные началу Великой Отечественной войны.

С началом учебного года возобновятся встречи с молодежью. Ветераны на уроках мужества расскажут о традициях пограничной службы, познакомят с важной традицией — празднования главного духовного праздника пограничников: Введения во Храм Пресвятой Богородицы — одного из двунадесятых православных праздников, — который отмечается 4 декабря. В этот день ветераны вместе с молодежью поучаствуют в молебнах в храмах Нижегородской области, и кафедральном нижегородском храме Александра Невского. После молебна предполагается возложение цветов к памятникам пограничникам по всей Нижегородской области.