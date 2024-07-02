Нижегородские ветераны пограничники встретили 22 июня в Брестской крепости

Нижегородская делегация состояла из представителей общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник» имени генерала армии В. А. Матросова и школьников, победивших в школьных патриотических конкурсах, сообщили агентству в ветеранской организации.
Как рассказали в «Нижегородском пограничнике», традиционный выезд в Брестскую крепость по приглашению Государственного пограничного комитета Республики Беларусь состоялся уже в пятый раз. На сей раз он стал частью проекта «Память в сердце, память на века — верность традициям Пограничной службы ФСБ России», получившего грантовую поддержку правительства Нижегородской области.
Целью проекта является привлечение широких масс молодежи к вступлению в ряды военно-патриотических клубов (ВПК) и дальнейшей службе в погранвойсках.
На первом этапе 1—15 июня ветераны проводили для членов ВПК уроки мужества, демонстрировали документальные фильмы, рассказывали об истории защиты государственной границы в начале Великой Отечественной войны, в том числе, на примере героической защиты Брестской крепости. Потом на конкурсной основе отобрали достойных молодых людей для поездки в Брестскую крепость-Герой на памятные мероприятия 21−22 июня, посвященные началу Великой Отечественной войны.
С началом учебного года возобновятся встречи с молодежью. Ветераны на уроках мужества расскажут о традициях пограничной службы, познакомят с важной традицией — празднования главного духовного праздника пограничников: Введения во Храм Пресвятой Богородицы — одного из двунадесятых православных праздников, — который отмечается 4 декабря. В этот день ветераны вместе с молодежью поучаствуют в молебнах в храмах Нижегородской области, и кафедральном нижегородском храме Александра Невского. После молебна предполагается возложение цветов к памятникам пограничникам по всей Нижегородской области.