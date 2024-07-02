Нижегородские ветераны пограничники встретили 22 июня в Брестской крепости

С началом учебного года возобновятся встречи с молодежью. Ветераны на уроках мужества расскажут о традициях пограничной службы, познакомят с важной традицией — празднования главного духовного праздника пограничников: Введения во Храм Пресвятой Богородицы — одного из двунадесятых православных праздников, — который отмечается 4 декабря. В этот день ветераны вместе с молодежью поучаствуют в молебнах в храмах Нижегородской области, и кафедральном нижегородском храме Александра Невского. После молебна предполагается возложение цветов к памятникам пограничникам по всей Нижегородской области.