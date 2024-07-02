Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не менее трех ударов ножом»: обвиняемую в жестоком убийстве жительницу Нефтекамска арестовали

41-летнюю жительницу Башкирии обвиняют в убийстве соседки.
Источник: Комсомольская правда

41-летнюю жительницу башкирского города Нефтекамск обвиняют в жестоком убийстве. Об этом рассказала пресс-служба объединенной пресс-службы судов республики.

Трагедия случилась в минувшее воскресенье — 30 июня 2024. Женщина из-за внезапно возникшей неприязни к своей соседке не менее трех раз ударила ее ножом в живот и грудь. К сожалению, ранения оказались смертельными, и от них потерпевшая скончалась на месте.

Сегодня Нефтекамский городской суд постановил заключить обвиняемую на два месяца под стражу.

— По состоянию на 02 июля 2024 г. постановление суда в законную силу не вступило, — заявили в объединенной пресс-службы судов Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.