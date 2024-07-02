«Не менее трех ударов ножом»: обвиняемую в жестоком убийстве жительницу Нефтекамска арестовали

41-летнюю жительницу башкирского города Нефтекамск обвиняют в жестоком убийстве. Об этом рассказала пресс-служба объединенной пресс-службы судов республики.
Трагедия случилась в минувшее воскресенье — 30 июня 2024. Женщина из-за внезапно возникшей неприязни к своей соседке не менее трех раз ударила ее ножом в живот и грудь. К сожалению, ранения оказались смертельными, и от них потерпевшая скончалась на месте.
Сегодня Нефтекамский городской суд постановил заключить обвиняемую на два месяца под стражу.
— По состоянию на 02 июля 2024 г. постановление суда в законную силу не вступило, — заявили в объединенной пресс-службы судов Башкирии.
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