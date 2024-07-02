«Не менее трех ударов ножом»: обвиняемую в жестоком убийстве жительницу Нефтекамска арестовали

Трагедия случилась в минувшее воскресенье — 30 июня 2024. Женщина из-за внезапно возникшей неприязни к своей соседке не менее трех раз ударила ее ножом в живот и грудь. К сожалению, ранения оказались смертельными, и от них потерпевшая скончалась на месте.