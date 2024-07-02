В Узбекистане увеличатся штрафы за нарушение спокойствия жителей в ночное время

В частности, предлагается усилить административную ответственность за нарушение спокойствия и нормального отдыха жителей в ночное время — с 23:00 до 06:00 в будни и с 22:00 до 09:00 в выходные и установленные законом нерабочие дни. Штрафы за нарушение тишины определены следующим образом: