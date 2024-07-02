В Узбекистане увеличатся штрафы за нарушение спокойствия жителей в ночное время

Депутаты нижней палаты парламента приняли проект закона «О защите населения от вредного шумового воздействия». Документ обозначит основные принципы и полномочия госорганов по защите спокойствия населения в ночное время суток, а также размер компенсационных выплат.
В частности, предлагается усилить административную ответственность за нарушение спокойствия и нормального отдыха жителей в ночное время — с 23:00 до 06:00 в будни и с 22:00 до 09:00 в выходные и установленные законом нерабочие дни. Штрафы за нарушение тишины определены следующим образом:
- для физических лиц — от 1,02 миллиона сумов до 1,7 миллиона сумов.
- для юридических лиц — от 3,4 миллиона сумов до 5,1 миллиона сумов.
Отметим, что на сегодняшний день размер штрафов за данные нарушения составляет 113 тысяч сумов для физлиц, от 113 до 226 тысяч сумов для юрлиц.
Напомним, что законопроект, который будет регулировать вопросы борьбы с вредным шумом и неприятными запахами в Узбекистане, был разработан Минюстом осенью 2023 года.