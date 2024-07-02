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Масштабное авиашоу пройдет в Нижнем Новгороде

Для нижегородцев выступят чемпионка Светлана Капанина и пилотажная группа «Первый полет».

Источник: РИА "Новости"

Масштабное авиашоу пройдет в Нижнем Новгороде в рамках «Пари Фест» (16+). Об этом сообщают организаторы фестиваля в соцсети.

«В программе — выступления чемпионки Светланы Капаниной и пилотажной группы “Первый полет”», — написано в официальном сообществе мероприятия ВКонтакте.

Организаторы анонсируют 24 августа завораживающее шоу от пилотов с демонстрацией классических и авторских фигур, цветного дыма и с уникальной печатью букв в небе.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Uma2rman и PHARAOH выступят на фестивале «Пари Фест» в Нижнем Новгороде.

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