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Обычное лето: жара в Крыму пока не достигла рекордных отметок

Но месяц синоптики обещают знойный.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 57% 764 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

В отличие от соседнего Краснодарского края, где 1 июля был побит температурный рекорд 18-летней давности, в Крыму начало второго летнего месяца не ознаменовалось сверхвысокими температурами. Более того, как бы ни изнывали от жары крымчане, средняя температура воздуха оказалась даже на несколько градусов ниже обычного, сообщили КП-Крым в Крымском гидрометцентре.

«Обычное жаркое лето, пока без рекордов», — отметила начальник гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Июль-самый жаркий месяц в Крыму. Поэтому, то ли еще будет! Синоптики ожидают, что средняя месячная температура воздуха на 1 градус превысит средне- многолетние значения. А вот количество осадков прогнозируется в пределах нормы.

Ждать ливней в ближайшее время не стоит, поэтому смело можно отправляться на пляж. Самое теплое море сегодня в Ялте (+24), а также в Керченском проливе (+25). У побережья Алушты, Евпатории и Феодосии вода тоже отличная: +23 градуса.