Обычное лето: жара в Крыму пока не достигла рекордных отметок

В отличие от соседнего Краснодарского края, где 1 июля был побит температурный рекорд 18-летней давности, в Крыму начало второго летнего месяца не ознаменовалось сверхвысокими температурами. Более того, как бы ни изнывали от жары крымчане, средняя температура воздуха оказалась даже на несколько градусов ниже обычного, сообщили КП-Крым в Крымском гидрометцентре.
«Обычное жаркое лето, пока без рекордов», — отметила начальник гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Июль-самый жаркий месяц в Крыму. Поэтому, то ли еще будет! Синоптики ожидают, что средняя месячная температура воздуха на 1 градус превысит средне- многолетние значения. А вот количество осадков прогнозируется в пределах нормы.
Ждать ливней в ближайшее время не стоит, поэтому смело можно отправляться на пляж. Самое теплое море сегодня в Ялте (+24), а также в Керченском проливе (+25). У побережья Алушты, Евпатории и Феодосии вода тоже отличная: +23 градуса.