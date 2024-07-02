Обычное лето: жара в Крыму пока не достигла рекордных отметок

В отличие от соседнего Краснодарского края, где 1 июля был побит температурный рекорд 18-летней давности, в Крыму начало второго летнего месяца не ознаменовалось сверхвысокими температурами. Более того, как бы ни изнывали от жары крымчане, средняя температура воздуха оказалась даже на несколько градусов ниже обычного, сообщили КП-Крым в Крымском гидрометцентре.