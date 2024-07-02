Каштаны высадили в рабочем посёлке Воскресенском

Каштановая аллея в Воскресенском. Эту фразу каких-нибудь 10−15 лет назад сочли бы за неуместную шутку. Где обычно растут каштаны, и где север Нижегородчины? Но тем не менее это — факт!
Александр Запевалов — глава Воскресенского муниципального округа:
Вообще, каштан «Бриоти» был выведен в 19 веке в теплой Франции, недалеко от Парижа. Но климат меняется, новые сорта деревьев адаптируются к более прохладным условиям жизни. И вот уже аллея молодых каштанов появилась в одном из микрорайонов Воскресенского. Случилось это накануне Дня России.
Александр Запевалов — глава Воскресенского муниципального округа:
В посадке аллеи приняли участие почётные граждане, депутаты, предприниматели, сотрудники администрации, школьники. Теперь у каждого будет свое именное дерево.
Владимир Зуев — активист-общественник:
Всего в Воскресенском было высажено 85 каштанов «Бриоти». Еще 10 будут отправлены и посажены в разных деревнях и селах района.