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Каштаны высадили в рабочем посёлке Воскресенском

В их посадке приняли участие почётные граждане, депутаты, предприниматели, сотрудники администрации, школьники.

Каштановая аллея в Воскресенском. Эту фразу каких-нибудь 10−15 лет назад сочли бы за неуместную шутку. Где обычно растут каштаны, и где север Нижегородчины? Но тем не менее это — факт!

Александр Запевалов — глава Воскресенского муниципального округа:

«У коллектива администрации возникла идея высадить каштаны. Мы подумали, что в преддверии 410-летия было бы знаковым отметить, и при этом максимально привлечь к этому делу людей, которые социально и экономически развивают наш посёлок».

Вообще, каштан «Бриоти» был выведен в 19 веке в теплой Франции, недалеко от Парижа. Но климат меняется, новые сорта деревьев адаптируются к более прохладным условиям жизни. И вот уже аллея молодых каштанов появилась в одном из микрорайонов Воскресенского. Случилось это накануне Дня России.

Александр Запевалов — глава Воскресенского муниципального округа:

«Сейчас как никогда нам всем надо быть едиными. Это — одно из мероприятий, которые нас всех сплачивают».

В посадке аллеи приняли участие почётные граждане, депутаты, предприниматели, сотрудники администрации, школьники. Теперь у каждого будет свое именное дерево.

Владимир Зуев — активист-общественник:

«Такое массовое мероприятие людей и сплачивает, и как-то организует. Настроение поднимается, люди верят в будущее, верят во всё хорошее».

Всего в Воскресенском было высажено 85 каштанов «Бриоти». Еще 10 будут отправлены и посажены в разных деревнях и селах района.