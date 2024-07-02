С чем связан рост цен на бензин в Крыму летом

2 июля на СПбМТСБ цена на АИ-92 за день выросла на 1,88%, на АИ-95 (премиум) — на 1,60%, летнее ДТ — на 1,54%.
«Сейчас рынок находится в условиях высокого сезона, сезона биржевого роста. Розничные цены растут летом интенсивнее, чем в низкий сезон — зимой или в конце осени, начале весны», — объясняет эксперт.
Павел Баженов уточнил, что в России розничные цены на топливо регулируются ростом в рамках инфляции. По итогам года в среднем по стране цена на топливо всегда растет. Но этот рост укладывается в рамки инфляционных ожиданий.
«Когда растет оптовая цена, может более интенсивно расти розничная цена. Цена не регулируется напрямую, цена регулируется опосредованно в рамках инфляции за счет договоренностей между правительством и нефтяными компаниями», — добавляет президент Независимого топливного союза.
При этом, по словам эксперта, нефтяные компании, имея существенную инфраструктуру в регионах, сдерживают цены на своих АЗС иногда в отрыве от оптовой конъектуры. Все остальные участники подстраиваются под эти цены в силу конкуренции. Получается медленный, постепенный рост в рамках инфляции.
Что касается Крыма, Павел Баженов отмечает, что на полуострове всегда были связанные с этим сложности, потому что в регионе пока находятся только независимые автозаправочные сети. Но, если рост происходил выше, чем в рамках инфляции, этим заинтересовывались ФАС, правительство региона. И ситуацию директивным методом контролировали и продолжают контролировать.
«Сейчас в Крыму все спокойно. Нет оснований говорить, что есть предвестники существенного роста, или что-то может дестабилизировать ситуацию. Происходит рост оптовой цены на бирже в рамках сезонного спроса. И в целом на рынке все спокойно».