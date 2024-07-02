С чем связан рост цен на бензин в Крыму летом

Что касается Крыма, Павел Баженов отмечает, что на полуострове всегда были связанные с этим сложности, потому что в регионе пока находятся только независимые автозаправочные сети. Но, если рост происходил выше, чем в рамках инфляции, этим заинтересовывались ФАС, правительство региона. И ситуацию директивным методом контролировали и продолжают контролировать.