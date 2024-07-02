«Такого у нас еще не было»: в Казани встретили чемпионку Европы по боксу

Президент Федерации бокса РТ также подчеркнул важность участия России в международных спортивных турнирах. «Россия — это открытая страна, где спорт не имеет никакого политического контекста. Я считаю, что нужно как можно больше создавать условий, чтобы спортсменам России было позволено участвовать в соревнованиях всех уровней. Мы как Федерация бокса России создаем условия открытого взаимодействия и сотрудничества с другими странами. Наша задача — выявлять сильных спортсменов вне зависимости от их страны», — детализировал он свою позицию.