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Перекрытие участка улицы Октябрьской революции в Уфе продлили до 11 июля

Участок улицы Октябрьской революции в Уфе перекрыли еще на 11 дней.

Источник: Комсомольская правда

Участок уфимской улицы Октябрьской революции перекрыли еще на 11 дней. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

На улице продолжается масштабная реконструкция, в связи с этим на ней с 22 апреля ввели ограничение для транспорта. До 30 июня был полностью закрыт участок от Советской до Цюрупы. Из-за ограничения схема движения пассажирских автобусов маршрута № 13 изменилась: в этот период он заезжал на Ленина по Пушкина.

— В рамках очередного этапа работ до 11 июля продлено перекрытие участка от улицы Советской до улицы Цюрупы, — сообщила сегодня мэрия.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии учитывать грядущие ограничительные меры при планировании своих поездок.

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