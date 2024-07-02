Перекрытие участка улицы Октябрьской революции в Уфе продлили до 11 июля

На улице продолжается масштабная реконструкция, в связи с этим на ней с 22 апреля ввели ограничение для транспорта. До 30 июня был полностью закрыт участок от Советской до Цюрупы. Из-за ограничения схема движения пассажирских автобусов маршрута № 13 изменилась: в этот период он заезжал на Ленина по Пушкина.