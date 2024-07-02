Перекрытие участка улицы Октябрьской революции в Уфе продлили до 11 июля

Участок уфимской улицы Октябрьской революции перекрыли еще на 11 дней. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
На улице продолжается масштабная реконструкция, в связи с этим на ней с 22 апреля ввели ограничение для транспорта. До 30 июня был полностью закрыт участок от Советской до Цюрупы. Из-за ограничения схема движения пассажирских автобусов маршрута № 13 изменилась: в этот период он заезжал на Ленина по Пушкина.
— В рамках очередного этапа работ до 11 июля продлено перекрытие участка от улицы Советской до улицы Цюрупы, — сообщила сегодня мэрия.
Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии учитывать грядущие ограничительные меры при планировании своих поездок.
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