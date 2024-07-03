«Не смотрите больше в монитор, а то найдете еще и четвертого»: сибирячка о том, как стала мамой тройни

«У вас будет тройня!». Полтора года назад эта фраза кардинально перевернула жизнь 27-летней Елены Карповой из Иркутска. Решившись на вторую беременность, она никак не ожидала, что станет мамой еще трех (!) девочек сразу.
«Мы не поместимся в квартире!»
— Наши отношения с мужем начались еще в 2019 году. Я была студенткой ИРГУПСа, а Иван — преподавателем. В своих чувствах он признался мне после защиты диплома. После сделал предложение. Мы всегда хотели именно четырех детей. Но я никак не думала, что трое из них появятся на свет одновременно, — признается Елена.
Сразу после свадьбы, в том же 2019 году, у пары родился первенец — сын Миша. И когда ему исполнилось три года, супруги решились на второго ребенка. Когда в январе 2023 года тест на беременность показал заветные две полоски, женщина отправилась на первое УЗИ.
— Сначала врач сказала, что у нас будет двойня, меня бросило в холодный пот, — вспоминает Елена. — Но специалист продолжала вглядываться в изображение на мониторе. А затем сообщила: «В одном плодном яйце два эмбриона. Это близнецы. У вас будет тройня!». А я ей ответила: «Не смотрите больше в монитор, вдруг четвертого найдете!».
Сибирячка говорит: она в прямом смысле слова впала в шок. Совершенно не осознавала, действительно ли это все происходит с ней и наяву?
— Я попросила позвать мужа в кабинет. Если бы я сказала ему, что у нас будет тройня, он бы мне не поверил! Супруг в обморок от полученной информации не упал, но был в шоке. А я тем временем все думала: «Мы ведь не влезем в нашу машину! Мы, кажется, даже и в квартире уже все не поместимся…».
Врачи отказывались вести беременность.
Елена решила, что будет наблюдаться не в обычной женской, консультации, а в частной клинике. Однако получила отказ. Многоплодие — это всегда большие риски и врачи просто не готовы брать на себя такую ответственность.
Сибирячка рассказывает, что вторая беременность протекала проще, чем первая, не считая сильнейшего токсикоза и размеров живота, который раздувало как дирижабль. На последних сроках она даже не могла ходить.
Сибирячка рассказывает, что вторая беременность протекала проще, чем первая. Фото: из личного архива героев публикации.
Три девочки появились на свет на 35,5 неделе беременности с разницей в одну минуту. Их вес составлял от 1,7 до 1,9 килограммов.
— Дочек назвали Ярослава, Радислава и Мирослава. Как Солнце, Радость и Мир. Конечно, узнав об именах, некоторые косились. Мол, что за странный выбор. А какие имена мы должны были им дать? Вера, Надежда и Любовь? Рожайте своих тройняшек и называйте, как хотите! (смеется).
«Мечтаю сбежать из дома!»
Первые полтора месяца после выписки прошли спокойно. Елена рассказывает, что девочки просто ели и спали. А если и плакали — их можно было быстро укачать. Но постепенно время на сон сокращалось, а капризов становилось больше.
— Сложнее всего успокаивать сразу трех орущих младенцев. Помню несколько моментов, когда мне хотелось просто сесть и закричать с ними вместе! Особенно в тот момент, когда у всех девчонок одновременно резались зубы. Я все думала: однажды, когда пойду выносить мусор, просто не вернусь домой, а потом задумывалась, вдруг муж так сделает. Это шутка, конечно же.
Со временем Карповы выбрали тактику — первой успокаивать ту, кто издает больше всего шума. Сибирячка признается, что всего через пару недель родители научились управляться с тремя детьми, как жонглеры: пока две девочки спят на руках, ногой можно покачивать коляску, в которой засыпает третья.
Иногда путали детей
Супруги с родительскими обязанностями справляются сами, без помощи бабушек и дедушек. Например, пока Иван занят со старшим сыном, Елена поочередно укладывает спать или пеленает тройняшек.
— Однажды мы пришли с девочками на первое УЗИ. В какой-то момент я засомневалась в том, что точно ли держу на руках того ребенка. Вроде, как врач уже его осматривал. Муж тоже ненадолго задумался. Но потом мы вспомнили, что одна из девчонок была с утра одета в розовую одежду, а другая в зеленую. Потом долго хохотали — вот ведь родители! Но уже сейчас таких проблем нет, может отличить девочек по одному только взгляду.
Жизнь по распорядку
— Тройняшки научили меня быть невероятно изобретательной. Если старшего ребенка я могла укладывать часами, то с девочками такой возможности нет. Не могут они часами висеть у меня на груди. Там «живая» очередь! Подруги недоумевают и задают всегда один и тот же вопрос: «Нам с одним тяжело, как вы с тремя справляетесь?». А просто приспосабливаешься к любым условиям, просто выбора нет.
Жизнь Елены похожа на распорядок, как в армии. Кормление, прогулки, сон, — все строго по регламенту.
— На прогулку мы долго не собираемся. Я быстро одеваю девочек, накидываю вещи на себя и бегу к выходу. Чуть замедлишься — получай ультразвук на всю квартиру! Ну и по закону подлости, когда мы уже все собраны, кому-нибудь из них обязательно приспичит в туалет, и нужно менять памперс. Было время, когда девочки могли спать только на свежем воздухе, поэтому, чтобы не тащить коляски на улицу, я приучила их спать на балконе.
Сейчас тройняшкам уже 11-й месяц, они активно ползают и учатся ходить, могут увлечь себя сами или общением друг с другом. Причем в ход идут разные предметы — шурщащие пакеты, пульт от телевизора или мамина косметичка.
Умножаю расходы на три
Все необходимые вещи Карповы приобрели в трех экземплярах: одежду, кроватки, стульчики для кормления. А вот от тройной коляски отказались: слишком неудобно с ней. Вместо этого взяли двойную и обычную. Хотя Елена признается, что даже с двойной не так-то просто пройти в двери магазина или кофейни. В списке главных расходов: смеси, подгузники, крема и присыпки, одежда, медицинские услуги.
— У нас не погодки и поэтому по наследству девочкам ничего не переходит. Нужно все и одновременно. Я уже давно научилась автоматом умножать числа на ценниках на три.
Еще во время беременности Карповы задумались о финансовой независимости. У семьи собственный бизнес по обжарке кофе. Также Иван работает преподавателем в университете и официально именно он находится в декрете. Доход сибирячке приносит ее блог (за буднями молодой мамы следят 40 тысяч человек). Елена признается, что дети мотивируют зарабатывать больше. Например, недавно семья приобрела новый большой автомобиль.
— Раньше муж возил девочек на своей машине в поликлинику, а я со старшим сыном ехала на такси. О том, чтобы всем вместе выбраться куда-то на природу, не могло быть и речи. Другое дело новая машина. В ней три ряда сидений и большой багажник. У каждого из детей теперь есть свое место с автокреслом, и мы с легкостью отправляемся в путешествия на Байкал.
Также Карповы занимаются строительством дома. Пока семья живет в трехкомнатной квартире. У девочек отдельная детская, которую Елена называет «бэйби-хостелом».
«Люди перекрещиваются, когда видят нас»
— Однажды незнакомая женщина, увидев нас с дочками, перекрестилась. Я давно так не смеялась! Кто-то изумляется и уточняет: «Все ли дети наши?».
Елена признается, что уже и не представляет свою жизнь другой. Несмотря на все сложности, рождение тройняшек сделало ее еще более яркой и интересней.
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
А эти истории «Комсомолке» уже рассказали другие мамы тройняшек.
Найти три одинаковых вещи в магазине — целая проблема
— До двух лет я им покупала разное. А потом началось: «Хочу как у братика». Когда у мальчишек был один размер, купить в магазине три одинаковые вещи было тяжело. Меня даже подозревали, что я покупаю вещи для перепродажи!
Прикрепили мебель на цепь
— Абсолютно все системы хранения находятся либо на уровне взгляда взрослого человека, либо заперто на блокираторы. Слышали про случаи, когда детей убило комодом? Это вполне реально, особенно если детей трое. Достаточно открыть нижний ящик, повыкидывать из него содержимое, залезть внутрь и начать прыгать. Или активно пытаться закрыть ящик с сидящим внутри братом, чья голова торчит наружу. В таких случаях комод может просто упасть — проверено. Спасло нас однажды только то, что предусмотрительный муж закрепил комод железной цепью, надетой на крюк, вбитый в стену.
10 минут изображаем приличную семью на площадке
— Если в песочнице есть еще дети, мне приходится защищать ни в чем не повинных одняшек от посягательств на их имущество. Дочка, например, любит грязными руками трогать других детей за лицо. Дети удивляются. Их мамы падают с глухим стуком в обморок. Я растаскиваю всех в разные стороны. Мы собираем детей в коляску и идем на другую площадку — целых десять минут изображать приличную семью. До первого: «Ой! Ваш мальчик съел желудь! Ой, вай! И второй ест! А девочка? Вы не знаете, чья это девочка облизывает пивную банку?!». Мы ж на детской площадке, вы помните — где как не здесь быть пустой пивной банке? Тем временем глава семейства пытается оттащить братьев-близнецов от мусорной урны.