«Не смотрите больше в монитор, а то найдете еще и четвертого»: сибирячка о том, как стала мамой тройни

— Если в песочнице есть еще дети, мне приходится защищать ни в чем не повинных одняшек от посягательств на их имущество. Дочка, например, любит грязными руками трогать других детей за лицо. Дети удивляются. Их мамы падают с глухим стуком в обморок. Я растаскиваю всех в разные стороны. Мы собираем детей в коляску и идем на другую площадку — целых десять минут изображать приличную семью. До первого: «Ой! Ваш мальчик съел желудь! Ой, вай! И второй ест! А девочка? Вы не знаете, чья это девочка облизывает пивную банку?!». Мы ж на детской площадке, вы помните — где как не здесь быть пустой пивной банке? Тем временем глава семейства пытается оттащить братьев-близнецов от мусорной урны.