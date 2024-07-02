В филиале «Нижновэнерго» стартовал XV юбилейный сезон работы студенческих отрядов

В рамках профориентационной деятельности, студентам предоставляются рабочие места на летнее время. Одним из важнейших принципов компании является безопасность труда, поэтому все студенты пройдут необходимые инструктажи и будут работать исключительно под наблюдением профессиональных энергетиков.