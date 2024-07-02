В филиале «Нижновэнерго» стартовал XV юбилейный сезон работы студенческих отрядов

1 июля в стенах филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» состоялось торжественное открытие пятнадцатого трудового сезона студенческих энергетических отрядов «Энергия» и «ФАЗА — НОЛЬ», сообщает пресс-служба компании.
Летом 2024 года 40 студентов энергетических специальностей НГТУ им. Р. Е. Алексеева и ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» будут трудиться на объектах филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго».
В рамках профориентационной деятельности, студентам предоставляются рабочие места на летнее время. Одним из важнейших принципов компании является безопасность труда, поэтому все студенты пройдут необходимые инструктажи и будут работать исключительно под наблюдением профессиональных энергетиков.
В праздничной обстановке исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» Юрий Глебов вручил командирам студенческих отрядов Белоусову Максиму и Кузнецову Леониду рабочую путёвку на объекты электросетевого комплекса. Также руководитель пожелал начинающим специалистам удачи и новых ярких эмоций.
Ребята познакомятся с выбранной профессией «изнутри» и смогут применить полученные теоретические знания на практике, получат бесценный опыт.
Студентов ждут не только рабочие будни, но и насыщенная культурно-развлекательная программа.
Мероприятие закончилось экскурсией по музею электроэнергетики и в высокотехнологический Центр управления сетями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго».