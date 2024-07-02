Около тысячи юных нижегородцев отдохнут в пришкольных лагерях в июле и августе

Около тысячи юных нижегородцев отдохнут в 22-х пришкольных лагерях и в лагерях при центрах детского творчества в июле и августе. Об этом сообщили в департаменте образования Нижнего Новгорода.
В лагере «Доброград», который организован при Центре детского творчества Автозаводского района, в июле отдыхают 200 ребят.
Один из воспитанников лагеря «Доброград» Иван Черненков занимается ММА, английским футболом и плаванием.
Кроме того, на протяжении всего летнего сезона педагоги учреждений дополнительного образования организуют различные мероприятия на 30 дворовых площадках Нижнего Новгорода. Всего летом 2024 года отдохнут в лагерях более 20 тысяч юных нижегородцев: в муниципальных загородных лагерях планируется провести 27 смен для 4300 детей, в пришкольных лагерях — 187 смен для более чем 18 тысяч детей.