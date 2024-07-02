Около тысячи юных нижегородцев отдохнут в пришкольных лагерях в июле и августе

Около тысячи юных нижегородцев отдохнут в 22-х пришкольных лагерях и в лагерях при центрах детского творчества в июле и августе. Об этом сообщили в департаменте образования Нижнего Новгорода.

«По поручению главы города Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева летняя оздоровительная кампания в этом году продлится все три летних месяца. В июле и августе текущего года в рамках данной работы будет организована работа 22 лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных организациях и при центрах дополнительного образования. Интересная программа, безопасные условия, хорошее двух- или трехразовое питание, в зависимости от графика работы лагеря. В лагерях действуют все меры социальной поддержки. Часть родителей освобождены от платы полностью, часть оплачивают только 20% — в зависимости от категории льгот», — отметил директор городского департамента образования Владимир Радченко.

В лагере «Доброград», который организован при Центре детского творчества Автозаводского района, в июле отдыхают 200 ребят.

«Вторая смена в лагере работает на шести площадках. То есть, в каждом клубе разработана своя система занятости. У нас два отделения: спортивное и творческое. В первом упор идет на тренировки и спортивные мероприятия, во втором — ребята вяжут, рисуют, шьют, лепят из глины и многое другое. Конечно, ходим на экскурсии. Важно, что ребята не только внутри своего объединения общаются, но и взаимодействуют на базе всего учреждения. Важно, чтобы они умели выстраивать отношения друг с другом. Мы очень надеемся, что они останутся друзьями на протяжении долгих лет», — рассказала и.о. директора Центра детского творчества Автозаводского района Екатерина Решетова.

Один из воспитанников лагеря «Доброград» Иван Черненков занимается ММА, английским футболом и плаванием.

«В лагере мы каждый день учимся чему-то новому, у нас каждый день — приключения. Мы ходим в бассейн, на тренировки, в разные детские центры. Мне это очень нравится. Круто, когда летом можно не просто дома сидеть, а так весело проводить время», — сказал он.