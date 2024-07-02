В Ростове планируют расширять зону платных парковок

Как отмечает градоначальник, для создания платных парковок на окраинах города необходима соответствующая инфраструктура и транспортно-пересадочные узлы. Предварительно определены шесть мест для создания транспортно-пересадочных узлов: Главный железнодорожный вокзал, ЖК Красный Аксай, Стройгородок, Сельмаш, Старый Аэропорт и парк Левобережный.
Кроме того, в планах создать дифференцируемый тариф с более высокой стоимостью парковки в центре и более низкой — в отдаленных районах города. На данный момент размер оплаты составляет 35 ₽ в час вне зависимости от места парковки.