Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове планируют расширять зону платных парковок

Власти Ростова планируют расширять зону платных парковок, используя территории на периферии города. Об этом сообщает глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Как отмечает градоначальник, для создания платных парковок на окраинах города необходима соответствующая инфраструктура и транспортно-пересадочные узлы. Предварительно определены шесть мест для создания транспортно-пересадочных узлов: Главный железнодорожный вокзал, ЖК Красный Аксай, Стройгородок, Сельмаш, Старый Аэропорт и парк Левобережный.

Кроме того, в планах создать дифференцируемый тариф с более высокой стоимостью парковки в центре и более низкой — в отдаленных районах города. На данный момент размер оплаты составляет 35 ₽ в час вне зависимости от места парковки.