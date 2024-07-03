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Губернатор Иркутской области представил туристический потенциал региона

И рассказал, что будет сделано для привлечения новых гостей.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

На международной выставке «Россия “прошел День туризма в регионах Сибирского Федерального округа. В рамках мероприятия состоялась пленарная сессия, на которой обсудили перспективы развития данной отрасли в Сибири.

Как отметил полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев, президент России поставил задачу в три раза увеличить экспорт туристических услуг по сравнению с прошлым годом.

Участвовал в обсуждении и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он рассказал об уже достигнутых результатах по увеличению туристического потока в регион и о планах по его расширению. Приангарье и так уже является одним из самых привлекательных регионов для внутреннего и внешнего туризма. Все хотят побывать на Байкале. И по прогнозам, к 2036 году поток туристов составит до 3,6 млн человек в год.

— Такое развитие туристической сферы возможно, если использовать комплексный подход, в который мы включили несколько направлений, — отметил Игорь Кобзев. По каждому из них мы активно работаем совместно с федеральными министерствами, государственными корпорациями, сенаторами и депутатами Госдумы, частными партнерами и инвесторами.

Одним из важнейших направлений глава Иркутской области обозначил совершенствование действующего законодательства. Кроме того, нужно уделить внимание развитию инфраструктуры и туристических объектов. Уже сформированы паспорта комплексного развития пяти приоритетных туристских территорий, а в областном бюджете заложено более 12 млрд рублей на реконструкцию и освещение дорог, ведущих на Байкал и в основных туристических центрах.

Большие перспективы в этом плане сулит воплощение проекта «Волшебный Байкал», который будет строиться в двух локациях. В том числе и в особой экономической зоне «ворота Байкала» в Байкальске, где уже сейчас зарегистрировано 23 резидента. В планах — строительство двух круглогодичных курортов. Помимо городской и транспортной инфраструктуры, проект требует восстановления причалов на Байкале и реконструкции аэропорта Иркутска.