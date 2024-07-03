Губернатор Иркутской области представил туристический потенциал региона

Участвовал в обсуждении и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он рассказал об уже достигнутых результатах по увеличению туристического потока в регион и о планах по его расширению. Приангарье и так уже является одним из самых привлекательных регионов для внутреннего и внешнего туризма. Все хотят побывать на Байкале. И по прогнозам, к 2036 году поток туристов составит до 3,6 млн человек в год.