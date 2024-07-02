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Авария в Феодосии: когда дадут воду

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. В Феодосии из-за аварии ограничение водоснабжения продлится ориентировочно до 23 часов. Об этом предупредили на предприятии «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«Аварийно-восстановительные работы на коллекторе по ул. Горького продолжаются. Меняется аварийный участок трубопровода. Время ограничения продлевается ориентировочно до 23:00», — говорится в сообщении.

При этом полное восстановление водоснабжения ожидается к утру среды, 3 июля.

В связи с этим питьевую воду будут подвозить 20:00 согласно графику.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на канализационном коллекторе без водоснабжения остались более 40 улиц города. Возобновить водоснабжение планировалось к 17.00 вторника.

ЖКХ