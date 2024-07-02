Авария в Феодосии: когда дадут воду

«Аварийно-восстановительные работы на коллекторе по ул. Горького продолжаются. Меняется аварийный участок трубопровода. Время ограничения продлевается ориентировочно до 23:00», — говорится в сообщении.
При этом полное восстановление водоснабжения ожидается к утру среды, 3 июля.
В связи с этим питьевую воду будут подвозить 20:00 согласно графику.
Ранее сообщалось, что из-за аварии на канализационном коллекторе без водоснабжения остались более 40 улиц города. Возобновить водоснабжение планировалось к 17.00 вторника.