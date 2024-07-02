Очереди в Японский сад заработают по-новому в Краснодаре

Напомним, жители и гости краевой столицы тратят не по одному часу, ожидая своей очереди в Японский сад. Теперь эта проблема решена — посетители не будут стоять на солнце. Для комфортного ожидания установили лавочки и навесы перед электронными устройствами для получения QR-кодов.
Как раннее сообщало информагентство, ранее популярный блогер поделился лайфхаком, как быстро преодолеть очереди. Молодой дизайнер Иван поделился опытом и сказал, что для экономии времени есть несколько вариантов:
Стоит приезжать пораньше перед открытием; Заранее забронировать столик в ресторане, благодаря чему вас пустят в сад; Найти перекупщика, который за небольшую плату выстоит в очереди за вас.