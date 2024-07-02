Очереди в Японский сад заработают по-новому в Краснодаре

Напомним, жители и гости краевой столицы тратят не по одному часу, ожидая своей очереди в Японский сад. Теперь эта проблема решена — посетители не будут стоять на солнце. Для комфортного ожидания установили лавочки и навесы перед электронными устройствами для получения QR-кодов.