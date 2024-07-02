Более 400 населенных пунктов Нижегородской области посетили «Поезда здоровья» в I полугодии

Она напомнила, что в еженедельные выезды одновременно отправляются сразу пять бригад медиков. В числе специалистов — кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, хирурги, урологи, гинекологи, онкологи, терапевты и врачи других специальностей.