Более 400 населенных пунктов Нижегородской области посетили «Поезда здоровья» в I полугодии

Более 400 населенных пунктов Нижегородской области посетили «Поезда здоровья» в первом полугодии 2024 года. Промежуточные итоги работы мобильно-диагностических комплексов подвели в министерстве здравоохранения региона.
Пациентами «Поездов здоровья» стали уже более 24,2 тысячи нижегородцев. Им провели свыше 42,1 тысячи консультации узких специалистов и выполнили более 101,6 тысячи различных медицинских исследований.
«Благодаря национальному проекту “Здравоохранение” наши мобильные комплексы оснащены современным диагностическим оборудованием. Пациентам доступны такие исследования, как флюорография, маммография, ЭКГ, УЗИ, а также комплекс лабораторных исследований», — отметила министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.
Она напомнила, что в еженедельные выезды одновременно отправляются сразу пять бригад медиков. В числе специалистов — кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, хирурги, урологи, гинекологи, онкологи, терапевты и врачи других специальностей.