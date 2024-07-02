Кол-центры по статусам авиарейсов запустили в Казахстане

«Отечественным авиакомпаниям и аэропортам РК даны соответствующие рекомендации по качественному обслуживанию пассажиров и своевременному предоставлению информации в случае задержки или отмены рейса. Кроме этого, в целях оказания помощи пассажирам на базе АО “Авиационная администрация Казахстана” в период со 2 по 4 июля 2024 года будет функционировать кол-центр на круглосуточной основе», — отмечается в информации КГА РК.