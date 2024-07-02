Кол-центры по статусам авиарейсов запустили в Казахстане

Как объяснили в Комитете гражданской авиации, решение принято в связи с изменением расписания нескольких рейсов
Пассажиры в период со 2 по 4 июля могут круглосуточно обращаться:
Авиационная администрация Казахстана +7 7172 798213 Air Astana +7 727 244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77 FlyArystan +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 702 702 0227) SCAT +7 7252 99 88 80 Qazaq Air + 7 727 356 14 14.
«Отечественным авиакомпаниям и аэропортам РК даны соответствующие рекомендации по качественному обслуживанию пассажиров и своевременному предоставлению информации в случае задержки или отмены рейса. Кроме этого, в целях оказания помощи пассажирам на базе АО “Авиационная администрация Казахстана” в период со 2 по 4 июля 2024 года будет функционировать кол-центр на круглосуточной основе», — отмечается в информации КГА РК.