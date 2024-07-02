Парад, концерты и салют. Как Минск отметит День Независимости

Перед каждым КПП установят информационный стенд с указанием веществ, которые проносить нельзя. Это оружие, колюще-режущие предметы, взрывные вещества, алкоголь, любые напитки в стеклянной таре. Безалкогольные напитки в пластиковой таре с собой взять можно, но объемом не более полулитра. На праздник не пропустят нетрезвых граждан, а также людей с питомцами и на электросамокатах.