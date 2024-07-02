Парад, концерты и салют. Как Минск отметит День Независимости

Собрали информацию, какие мероприятия ожидаются в Минске, где пройдет салют, и как будет работать общественный транспорт.
Основные площадки
Основным местом празднования Дня Независимости станет площадка у стелы «Минск — город-герой». Здесь пройдет военный парад. Начало — в 9:00. Организаторы рекомендуют приходить пораньше: проход к местам организации торжественных мероприятий будет проводиться с 6:00 до 8:00.
Вечером с 21:00 по 0:00 здесь же пройдет гала-концерт «Героям-победителям — память на века».
Также на протяжении всего дня у Дворца спорта пройдут празднования с ярмаркой и концертной программой.
Кроме того, в каждом районе Минска будут свои праздничные площадки. С полным списком мероприятий можно ознакомиться здесь.
Что будет на параде?
В параде ко Дню Независимости примут участие более 6 тысяч военнослужащих и около 250 единиц боевой техники.
Первым пройдет парадный расчет, состоящий из 10 легендарных танков Т-34. Также впервые примут участие оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», состоящие на вооружении Вооруженных сил Беларуси.
Свои парадные расчеты представят министерства обороны, внутренних дел, а также по чрезвычайным ситуациям, Госпогранкомитет, Следственный комитет, кадетские училища и спецлицеи.
Кроме того, в небо над столицей поднимутся боевые самолеты и вертолеты. Также для участия в параде приглашены военнослужащие из состава Вооруженных сил других государств.
Как и кого будут пропускать на торжества в День Независимости в Минске?
Попасть на основные площадки торжеств можно будет через контрольно-пропускные пункты (КПП) после личного досмотра и проверки вещей.
Перед каждым КПП установят информационный стенд с указанием веществ, которые проносить нельзя. Это оружие, колюще-режущие предметы, взрывные вещества, алкоголь, любые напитки в стеклянной таре. Безалкогольные напитки в пластиковой таре с собой взять можно, но объемом не более полулитра. На праздник не пропустят нетрезвых граждан, а также людей с питомцами и на электросамокатах.
Где посмотреть салют?
Начнется фейерверк в 23:00 на следующих площадках Минска:
- парк им. Я. Купалы.
- возле «Чижовка-Арены».
- в парке им. Уго Чавеса.
- возле Национальной библиотеки.
- в парке им. Павлова.
- на набережной в парке Дрозды.
- у музейно-паркового комплекса «Победа».
Какие улицы Минска и когда будут перекрываться из-за военного парада?
3 июля будет ограничено движение всех видов транспорта:
- с 2:30 — по ул. Основателей и ул. Стариновской.
- с 3:50 — по маршруту движения механизированной колонны будет вводиться поэтапное полное ограничение движения всех видов транспорта.
По окончании парада техники механизированной колонны будет убывать в военный городок «Уручье» по маршруту: пр. Машерова — ул. Тимирязева — ул. Саперов — пр. Победителей — ул. Орловская — ул. Сурганова — пр. Независимости — ул. Стариновская — ул. Основателей.
Как будет ходить метро?
Станции метро будут открыты 3 июля с 5:30 до 1:40 4 июля. В ночь с 3 на 4 июля станции «Октябрьская», «Немига», «Купаловская» (выход на проспект Независимости) будут закрыты на вход в 1:50.
3 июля с 7.00 до 14:00 и с 19:00 до 00:00 интервал движения поездов на 1-й и 2-й линиях составит 3 минуты, а с 14:00 до 19:00 3 июля — 5 минут.
На 3-й линии метрополитена интервал движения поездов будет 8 минут (с 10:00 3 июля до 1:30 4 июля).