Последние новости к вечеру 2 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 2 июля 2024 года.
Венгрия предложила Украине прекратить огонь для переговоров с РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Украине прекратить огонь и начать переговоры с Россией. Венгрия будет содействовать урегулированию конфликта, председательствуя в Совете ЕС, и продолжит поддерживать украинских беженцев.
Кремль не ожидает прорывов после встречи Орбана с Зеленским
Песков заявил, что Кремль не ожидает прорывов после визита Орбана в Киев и его встречи с Зеленским, рассматривая визит как исполнение обязанностей Венгрии в качестве председателя ЕС.
РФ выразила протест Эстонии из-за перезахоронения красноармейцев
Российское посольство в Таллине направило ноту протеста в МИД Эстонии, призвав остановить перенос захоронений советских воинов в Техумарди. Дипломаты считают это пересмотром итогов Второй мировой войны.
В Генштабе России уточнили возможный срок завершения СВО
Россия завершит спецоперацию осенью 2024 года, уверен замглавы ГВПУ Генштаба Апти Алаудинов. Президент Владимир Путин сообщал, что это произойдет после прекращения поставок оружия Киеву.
В Москве спрогнозировали невыносимую погоду
В четверг в Москве ожидается сильная жара и высокая влажность, сообщила специалист метеобюро Татьяна Позднякова. Температура достигнет +33−35 градусов, влажность — до 70%, что создаст дефицит кислорода и невыносимую погоду.