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Молодого жителя Башкирии обнаружили мертвым спустя неделю после исчезновения

В Башкирии обнаружили мертвым 28-летнего Рамзиля Харрасова.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии обнаружили мертвым 28-летнего Рамзиля Харрасова. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

На прошлой неделе, 26 июня, мужчина пропал между деревнями Кантон и Новый Бердяш. К сожалению, спустя неделю поисков волонтеры были вынуждены поведать у себя в группе в социальной сети «Вконтакте» печальное известие.

— Найден, погиб, — сообщили волонтеры.

Что случилось с молодым человеком — не уточняется.

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