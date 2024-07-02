Молодого жителя Башкирии обнаружили мертвым спустя неделю после исчезновения

В Башкирии обнаружили мертвым 28-летнего Рамзиля Харрасова. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
На прошлой неделе, 26 июня, мужчина пропал между деревнями Кантон и Новый Бердяш. К сожалению, спустя неделю поисков волонтеры были вынуждены поведать у себя в группе в социальной сети «Вконтакте» печальное известие.
— Найден, погиб, — сообщили волонтеры.
Что случилось с молодым человеком — не уточняется.
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