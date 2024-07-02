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Выпускникам Центра одарённых детей вручили аттестаты

В торжественной обстановке их получили почти 200 бывших одиннадцатиклассников.

Аттестаты вручили выпускникам Центра одарённых детей. В торжественной обстановке их получили почти 200 бывших одиннадцатиклассников. Среди наград — медали за особые успехи, золотые и серебряные знаки ГТО. 9 выпускников Центра одарённых детей набрали максимальные 100 баллов на итоговой аттестации, а сам лицей занял второе место в регионе по количеству победителей и призеров олимпиад.

Михаил Пучков — министр образования и науки Нижегородской области:

«Лицей-интернат “Центр одарённых детей” — это один из элементов фундамента успешного образования в Нижегородской области. Конечно, у нас очень много физико-математических лицеев, гимназий, которые дают очень “мощное” образование, но при этом это не просто вакуум в образовании, это образование, которое нацелено на наше ВУЗы».

Анастасия Пегасова — двукратный победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена»:

«“Центр одарённых детей” — это место, где можно раскрыть свои таланты. Здесь помимо учебы очень насыщенная внеурочная деятельность, и каждый ребенок может найти себя».

Александра Клыкова — выпускница лицея-интерната «Центр одарённых детей»:

«Мой любимый предмет в школе — это химия, следовательно, я собираюсь поступать в университеты, связанные с этим направлением».