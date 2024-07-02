Выпускникам Центра одарённых детей вручили аттестаты

Аттестаты вручили выпускникам Центра одарённых детей. В торжественной обстановке их получили почти 200 бывших одиннадцатиклассников. Среди наград — медали за особые успехи, золотые и серебряные знаки ГТО. 9 выпускников Центра одарённых детей набрали максимальные 100 баллов на итоговой аттестации, а сам лицей занял второе место в регионе по количеству победителей и призеров олимпиад.
Михаил Пучков — министр образования и науки Нижегородской области:
Анастасия Пегасова — двукратный победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена»:
Александра Клыкова — выпускница лицея-интерната «Центр одарённых детей»:
«Мой любимый предмет в школе — это химия, следовательно, я собираюсь поступать в университеты, связанные с этим направлением».