Выпускникам Центра одарённых детей вручили аттестаты

Аттестаты вручили выпускникам Центра одарённых детей. В торжественной обстановке их получили почти 200 бывших одиннадцатиклассников. Среди наград — медали за особые успехи, золотые и серебряные знаки ГТО. 9 выпускников Центра одарённых детей набрали максимальные 100 баллов на итоговой аттестации, а сам лицей занял второе место в регионе по количеству победителей и призеров олимпиад.

«Лицей-интернат “Центр одарённых детей” — это один из элементов фундамента успешного образования в Нижегородской области. Конечно, у нас очень много физико-математических лицеев, гимназий, которые дают очень “мощное” образование, но при этом это не просто вакуум в образовании, это образование, которое нацелено на наше ВУЗы».