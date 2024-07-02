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Новые федеральные судьи Башкирии получили удостоверения

Путин назначил в Башкирии новых федеральных судей.

Сегодня, 2 июля, в Верховном Суде Башкирии состоялась церемония вручения удостоверений федеральным судьям, которым своим указом назначил президента России Владимир Путин. Об этом рассказала пресс-служба инстанции.

Заместителями председателя Советского районного суда Уфы стала Алина Асадуллина и Тимур Сулейманов, судьей Белокатайского межрайонного суда — Ксения Никитина, судьей Калининского районного суда Уфы — Екатерина Алиева, судьей Кировского районного суда Уфы — Эльвире Табульдиной.

Председатель Верховного Суда республики Раиль Шайдуллин и главный федеральный инспектор по региону Алексей Касьянов во время церемонии поздравили судей с важным событием и пожелали им профессиональных успехов в отправлении правосудия.

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