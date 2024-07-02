Гроза, град, шквал: прогноз погоды в Казахстане на 3 июля

Ночью на востоке, юге Абайской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на востоке, юге области ожидается гроза, днем гроза, на востоке, юге, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный на севере, юге, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.