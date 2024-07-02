Гроза, град, шквал: прогноз погоды в Казахстане на 3 июля

АСТАНА, 2 июл — Sputnik. Синоптики ожидают выпадение града и шквалистый ветер.
Сильный дождь ожидается на севере, юго-востоке, востоке и в центре страны. Лишь на западе и юге республики ожидается погода преимущественно без осадков.
На большей части Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха:
- на северо-западе до +28+35°С,
- на севере до +20+28°С,
- в центре до +22+33°С,
- на юго-востоке до +27+36°С,
- на юге до +33+38°С,
- на западе жара до +35+42°С.
Штормовые предупреждения
В Астане временами ожидаются гроза, возможен град. Ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с.
Ночью на востоке, юге Абайской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на востоке, юге области ожидается гроза, днем гроза, на востоке, юге, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный на севере, юге, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.
Днем на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Днем по области сохраняется сильная жара 35−38 градусов. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области 15−20, днем порывы 23 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
По Жетысуской области ожидается ветер западный на востоке, в центре, горных районах области 15−20, в районе Алакольских озер порывы 23−28 м/с.
Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 35−37 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем на севере, в центре Карагандинской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области ожидается гроза, днем гроза, на севере, в центре области град, шквал. Ветер северо-западный, западный утром и днем на западе, в центре области порывы 15−20 м/с.
Днем на западе, востоке, юге Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на северо-западе области туман. Ветер северо-западный, северный днем на востоке, юге области порывы 15- 20 м/с.
Утром и днем на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь, на севере, западе, юге области гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный днем на севере, западе, юге области 15−20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный, северный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с, днем 15−20 м/с.
Днем на севере, востоке Улытауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 31−33 градуса выше нуля.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 27−29 градусов тепла.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер северо- западный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 21−23 градуса со знаком плюс.