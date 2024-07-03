Экс-главу управления автодорог Прикамья Уголькова освободили из-под ареста

Напомним, Андрей Угольков был задержан в июле 2023 года при получении взятки в особо крупном размере. Его обвинили в получении 15,8 миллиона рублей за подписание актов выполненных работ. Как утверждает следствие, сумма получена от директора ООО «СПК-Групп». Угольков отрицал свою вину до осени 2023 года, пока не заключил соглашение с прокуратурой.