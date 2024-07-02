Военнослужащие Вооруженных сил с победой завершили чемпионат по парашютному спорту

Участники состязаний показали мастерство в прыжках на точность приземления с высоты 900−1200 метров и в акробатических прыжках с высоты 2200−2500 метров. В течение недели были выполнены нормативы 1-го, 2-го и 3-го спортивных разрядов по индивидуальной точности приземления. Всего спортсмены совершили 560 прыжков с парашютом.