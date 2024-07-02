Военнослужащие Вооруженных сил с победой завершили чемпионат по парашютному спорту

Соревнования, проходившие на учебно-тренировочном аэродроме «Байсерке» в Алматинской области, собрали 15 мужских команд. В общей сложности в них приняли участие 52 человека.
Участники состязаний показали мастерство в прыжках на точность приземления с высоты 900−1200 метров и в акробатических прыжках с высоты 2200−2500 метров. В течение недели были выполнены нормативы 1-го, 2-го и 3-го спортивных разрядов по индивидуальной точности приземления. Всего спортсмены совершили 560 прыжков с парашютом.
Заместитель начальника Центра парашютной подготовки Вооруженных сил РК подполковник Ербол Аманжолов отметил высокий уровень организации чемпионата.
Эти соревнования показали мастерство казахстанских спортсменов и подтвердили отличную подготовку наших команд. Мы гордимся их достижениями и уверены, что они достойно представят страну на международной арене Ербол Аманжолов.
В чемпионате Вооруженных сил безоговорочными победителями во всех видах программы стали представители Центра парашютной подготовки Вооруженных сил РК. В индивидуальных прыжках на точность приземления среди мужчин «золото» завоевал мастер спорта сержант Денис Исламов. Команда Центра парашютной подготовки также уверенно победила в групповых прыжках на точность приземления и в соревнованиях по групповой воздушной акробатике.
Победителями в чемпионате Казахстана и Вооруженных сил в отдельных видах программы стали Вячеслав Ли из Центра парашютной подготовки и служащий Вооруженных сил Юрий Сабад. Все чемпионы и призеры соревнований были награждены медалями и дипломами.
По итогам будут сформированы сборные команды Казахстана и Вооруженных сил по парашютному спорту, которые представят страну на международных соревнованиях.