В Геленджике в разгар курортного сезона снова возникла нехватка воды

«На данный момент работа десяти скважин на Дивноморском водозаборном узле приостановлена из-за отсутствия воды», — говорится в заявлении компании.



Из-за этого холодную воду будут подавать с низким давлением в дневное и ночное время, а утром и вечером — с нормальным давлением.



По словам представителей компании, такие меры необходимы для пополнения резервуаров и поддержания запаса воды для пожарных нужд. Трудности возникли из-за большого наплыва туристов и отсутствия дождей.



Стоит напомнить, что проблемы с водоснабжением в Геленджике возникают практически каждое лето. Основной источник воды для города — водозабор в селе Дивноморское. Власти не раз заявляли о планах по строительству новых водопроводных линий и реконструкции существующих сетей.