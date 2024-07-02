Нижегородца, находившегося в реанимации с ботулизмом, выписали из больницы

«Прислали СМС, что с этим салатом “Лобио” отравления какие-то зафиксированы, ну, “сложили два и два”, приехали в “инфекционку”, здесь меня оперативно приняли, сразу положили в реанимацию, в этот же день сыворотку ввели. Врачам за это огромное спасибо, что сразу же всё вовремя и быстро сделали. Потому что, как я слышал, у меня всё легче обошлось, чем у многих других больных. Тем не менее, было достаточно тяжело, первые несколько дней я совсем почти без сознания “провалялся”».