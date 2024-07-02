Дым видно в бухтах Севастополя

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — написал он в своем Тelegram-канале.
При этом закрыто движение по Крымскому мосту.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. Военные задействовали табельные средства маскировки в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — написал он в своем Тelegram-канале.
При этом закрыто движение по Крымскому мосту.