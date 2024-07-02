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Дым видно в бухтах Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. Военные задействовали табельные средства маскировки в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — написал он в своем Тelegram-канале.

При этом закрыто движение по Крымскому мосту.

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