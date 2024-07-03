В Новосибирске с 3 по 5 июля ожидается ухудшение погоды

Спасатели сообщают, что купание во время грозы может представлять серьезную опасность. Стоит отметить, что молния является опасным природным явлением, при этом вода может служить хорошим проводником электричества. Поэтому, при нахождении в воде во время грозы есть шанс получить разряд.