В Новосибирске с 3 по 5 июля ожидается ухудшение погоды

Отмечается, что ухудшение погоды будет наблюдаться с 3 по 5 июля 2024 года.
Спасатели сообщают, что купание во время грозы может представлять серьезную опасность. Стоит отметить, что молния является опасным природным явлением, при этом вода может служить хорошим проводником электричества. Поэтому, при нахождении в воде во время грозы есть шанс получить разряд.
Кроме этого, купание в ходе бушующей грозы способно обернуться утоплением, так как в это время повышается волнение вод.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске синоптики озвучили прогноз погоды на первую декаду июля.