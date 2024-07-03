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В Новосибирске с 3 по 5 июля ожидается ухудшение погоды

Спасатели МАСС предупреждают горожан о предстоящих в Новосибирске грозах, молниях и сильных дождях.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 65% 763 мм рт. ст. +26°
Источник: Reuters

Отмечается, что ухудшение погоды будет наблюдаться с 3 по 5 июля 2024 года.

Спасатели сообщают, что купание во время грозы может представлять серьезную опасность. Стоит отметить, что молния является опасным природным явлением, при этом вода может служить хорошим проводником электричества. Поэтому, при нахождении в воде во время грозы есть шанс получить разряд.

Кроме этого, купание в ходе бушующей грозы способно обернуться утоплением, так как в это время повышается волнение вод.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске синоптики озвучили прогноз погоды на первую декаду июля.