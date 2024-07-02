3 июля — день Мефодия-перепелятника. Пауки плетут паутину?

Церковь же 3 июля чтит память святого Мефодия, епископа Патарского, который жил в III—IV вв. на территории Малой Азии и был известен своим иноческим смирением. Занимался обучением своей паствы Закону Божию, старался бороться с ересью, проявляя силу характера и убеждений. После смерти Мефодия осталось большое количество его сочинений, посвященных защите христианства, толкованию Священного Писания. Также имелись сочинения с догматами против ереси, различные поучения. Известно, что в 312 году епископ был схвачен язычниками и приговорен к смерти.