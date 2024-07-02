3 июля — день Мефодия-перепелятника. Пауки плетут паутину?

Начинался период лёгкой охоты. В народе считали, что нынче нужно подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы возвращаться домой с добычей.
Церковь же 3 июля чтит память святого Мефодия, епископа Патарского, который жил в
А что же погода? Приметы на сегодня:
- На Мефодия дождь? Будет идти еще сорок дней.
- Если пауки не плетут паутину и даже уничтожают старую — впереди затяжное ненастье с сильными ветрами.
- Если пауки старательно плетут паутину — теплая и солнечная погода простоит еще несколько дней.
- Если муравьи прячутся в муравейник — жди сильного ветра. Собираются в небольшие кучки? К дождю и грозе.
- Если лебеди кричат вечером — к ненастью.
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- Жаба выползла на траву, лягушки по суше прыгать начинают, лебеди вечером раскричались — во всех этих случаях ожидай дождя.
Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Афанасий, Инна, Римма, Наум, Глеб, Андрей, Иван, Николай.